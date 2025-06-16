Иран пригрозил Израилю жестким ответом

Пезешкиан: Ирану придется отвечать более жестко, если США не остановят Израиль

Shadati
Фото: Shadati/www.globallookpress.com

Власти Ирана намерены дать более мощный ответ на израильские атаки, если США не остановят Израиль. Об этом президент страны Масуд Пезешкиан заявил во время телефонного разговора с султаном Омана Хейсамом бен Тариком, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Если правительство США не удержит этот жестокий режим от распространения небезопасной обстановки в регионе, Иран будет вынужден дать более тяжелый, устрашающий ответ, выходящий за то, что уже произошло», — сказал иранский лидер.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что армия Израиля совершила военное преступление, нанеся массированный удар по больнице Фараби в Керманшах. Он добавил, что атаки на больницы и жилые районы нарушают нормы международного права.

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