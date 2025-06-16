Иран пригрозил Израилю жестким ответом

Пезешкиан: Ирану придется отвечать более жестко, если США не остановят Израиль

Власти Ирана намерены дать более мощный ответ на израильские атаки, если США не остановят Израиль. Об этом президент страны Масуд Пезешкиан заявил во время телефонного разговора с султаном Омана Хейсамом бен Тариком, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Если правительство США не удержит этот жестокий режим от распространения небезопасной обстановки в регионе, Иран будет вынужден дать более тяжелый, устрашающий ответ, выходящий за то, что уже произошло», — сказал иранский лидер.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что армия Израиля совершила военное преступление, нанеся массированный удар по больнице Фараби в Керманшах. Он добавил, что атаки на больницы и жилые районы нарушают нормы международного права.