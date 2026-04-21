Россия договорилась с Ливией возобновить работу своего генконсульства в Бенгази

Россия скоро снова откроет генконсульство в ливийском городе Бенгази. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров журналистам после переговоров с исполняющим обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахером Бауром.

«Еще один результат нашей работы — мы договорились уже в самое ближайшее время, в дополнение к посольству России в Триполи, открыть наше генеральное консульство в Бенгази», — процитировало дипломата РИА «Новости».

Он объяснил, что генконсульство функционировало там ранее, но его закрыли в 1993 году.

До этого Лавров заявил, что последствия ближневосточного кризиса могут коснуться стран ОДКБ. Он отметил, угроза связана не только с действиями США против Ирана, но и с эскалацией военной операции Израиля в Ливане и Сирии, а также с категорическим неприятием Тель-Авивом идеи создания палестинского государства.