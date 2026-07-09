В Ливии нашли скелет в гидрокостюме, пристегнутый к кайтборду

Metro: тело у берегов Дериана может принадлежать недавно пропавшему итальянцу

В Ливии у побережья Дериана обнаружили останки, которые могут принадлежать кайтсерферу из Италии, пропавшему два месяца назад. Об этом написала британская газета Metro .

Миммо Пьеполи отправился кататься на кайте с друзьями у южного побережья Италии. Очевидцы запомнили, как спортсмен боролся с волнами, а затем ушел под воду и не вынырнул.

Спасатели прочесали акваторию, но нашли только его доску, застрявшую между скал. Самого мужчину искать прекратили спустя несколько недель.

На прошлой неделе ливийский рыбак заметил на пляже человеческий скелет в гидрокостюме. Тело было пристегнуто к кайтборду.

Сейчас останки исследуют эксперты, чтобы установить личность погибшего. Родственники Пьеполи ждут результатов ДНК-анализа и официального подтверждения.

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