В Ливане 16 апреля могут объявить о прекращении огня сроком на неделю

Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу в ночь на 16 апреля. Срок его действия — неделя, сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen .

«При активном участии Ирана, начиная с этой ночи, будет объявлено о введении режима прекращения огня в Ливане. Режим прекращения огня будет действовать в течение одной недели и может продлиться до окончания периода перемирия между Ираном и США», — сообщил телеканалу высокопоставленный иранский чиновник.

Минздрав Ливана ранее сообщил, что число погибших в результате атак Израиля со 2 марта превысило две тысячи человек, еще около 6,4 тысячи ливанцев получили ранения.

Накануне переговоров в Пакистане Иран 10 апреля пригрозил прервать процесс диалога с США в случае новых ударов по Ливану.