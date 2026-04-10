Иран пригрозил прервать переговоры в случае новых ударов по Ливану

Иран прекратит переговоры с США в Пакистане, если израильские военные продолжат наносить удары по Бейруту. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника канала, иранская делегация несколько раз откладывала вылет в Исламабад из-за того, что атаки на Ливан не прекращались.

При этом газета Wall Street Journal сообщила, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и другие высокопоставленные переговорщики уже прибыли в Пакистан. Американскую делегацию, предположительно, возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил начать переговоры с Ливаном по разоружению «Хезболлы», чтобы урегулировать отношения двух стран.