В Ливане число погибших в результате атак Израиля со 2 марта превысило две тысячи человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения Ливана.

«Число погибших в результате израильской агрессии против Ливана составило 2020 человек, еще 6436 получили ранения», — отметили в ведомстве.

По статистическим данным, только за субботу жертвами атак стали 97 человек. Еще 133 человека пострадали. Подробностей о состоянии раненых в министерстве не привели.

Ранее посол Израиля в США Йехиэль Лейтер во время телефонного разговора с ливанским коллегой заявил, что израильская сторона не планировала обсуждать перемирие с шиитским движением «Хезболла». До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил правительству начать контакты с Ливаном, целью которых станут установление мира между двумя государствами и разоружение «Хезболлы».