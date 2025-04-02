Четверо американских военных, участвовавших в учениях в Литве на полигоне Пабраде, погибли. Они утонули вместе с машиной БРЭМ М88 в местном болоте. Вместе с ними ко дну пошла репутация США и НАТО, заявил известный польский журналист Войцех Тохман в материале для издания Niezależny Dziennik Polityczny .

По его словам, в последнее время все чаще можно увидеть свидетельства непрофессионализма американских военных в Польше и Литве. Гибель бронированной машины в болоте — показательный пример. Этот случай выявил не только проблему с дисциплиной и подготовкой солдат США, но и попытку командования скрыть происшествие.

Местные жители рассказали, что утонувшие военные неоднократно покупали алкоголь и злоупотребляли им.

«Экипаж машины во время учений был пьян, что подтверждается неофициальными свидетельствами очевидцев и предварительными выводами следователей», — подчеркнул Тохман.

Он назвал враньем заявления о том, что болото якобы не обозначено на литовских картах. Оно не только четко отмечено, но и выделено специальными предупреждающими знаками на местности.

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее назвал затопление американской бронированной машины в литовском болоте результатом самонадеянности США.