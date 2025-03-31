Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал ситуацию с затоплением американской бронированной машины M-88 в литовском болоте. Об этом сообщил RT .

Аналитик признал сложность процесса подъема такой техники из болотистой местности, подчеркнув необходимость тщательной подготовки и подхода к месту происшествия. Эксперт выразил удивление решением американских военных использовать М-88 в столь неблагоприятных условиях.

«Разумный человек, тем более военный, должен понимать, куда он лезет. Существует разведка. Мне кажется, их подвела американская самонадеянность», — заявил специалист.

Литовкин также напомнил о событиях Великой Отечественной войны, когда советские танки успешно пересекали белорусские болота благодаря тщательной подготовке инженерных войск. Пример демонстрирует значимость предварительной разведки и планирования перед выполнением сложных операций в труднопроходимых местах.