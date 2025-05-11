Памятник освободителю Таллина от фашистов осквернили в Эстонии

Неизвестные вандалы осквернили памятник освободителю Таллина от фашистов «Бронзовый солдат», расположенный на Военном кладбище. Об этом сообщила газета Postimees .

Злоумышленники изрисовали памятник белой краской и нанесли на него оскорбительные надписи. К поискам преступников подключилась местная полиция.

По словам главы оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахера, правоохранители установили, что вандалов было двое. Патруль сразу прочесал окрестности, но подозреваемым удалось скрыться.

«Мы возбудили дело о правонарушении по факту вандализма», — сказал Вахер, добавив, что следователи сотрудничают с управляющими кладбищем.

Ранее стало известно, что неизвестные осквернили мемориал «Братская могила» в Любани. Памятник на Березовой аллее исписали баллончиком с красной краской.