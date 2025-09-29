Вандалы в Хорватии осквернили памятник Юрию Гагарину

Укронацисты осквернили памятник первому космонавту Юрию Гагарину в городе Пула в Хорватии. Акт вандализма произошел в ночь на 29 сентября, сообщили в Telegram-канале посольства России в Хорватии.

Вандалы облили красной краской бюст Гагарина и оставили нацистскую надпись «Слава Украине»*. В российской дипмиссии осудили этот варварский акт и выразили надежду на быстрое устранение последствий.

«Посольство решительно осуждает эти варварские акции и рассчитывает, что правоохранительные органы Республики Хорватии примут оперативные меры по выявлению виновных лиц и привлечению их к ответственности по всей строгости закона», — отметили в сообщении.

В посольстве отметили, что это не первый случай вандализма в Хорватии, дипломаты сочли это следствием «украинизации» Европы.

Надписи и краску с памятника удаляли активисты и преподаватели колледжа, где установлена скульптура.

В мае в Таллине в Эстонии задержали вандалов, осквернивших памятник Воину-освободителю, известный как «Бронзовый солдат». Злоумышленники изрисовали памятник белой краской и нанесли на него оскорбительные надписи.

* Включен в перечень нацистских лозунгов.