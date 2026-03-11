В КСИР заявили о желании Трампа заключить перемирие

Президент США Дональд Трамп пытается найти посредников для договоренности о перемирии с Ираном. Об этом в эфире иранской гостелерадиокомпании заявил заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции генерал Али Фадави.

«Трамп с 10 марта пытается объявить перемирие из-за давления, которое оказывают на него. Если бы враг побеждал в войне, он не стал бы искать посредников для объявления перемирия», — подчеркнул он.

Штаб командования «Хатам аль-Анбия» заявлял, что Иран изменит боевую тактику и начнет наносить по Израилю и США удар за ударом. Власти Исламской Республики отказываются от переговоров до тех пор, пока американцы не выполнят множество требований.

Западные СМИ отмечали, что США раньше еще не сталкивались с таким противником, как Иран, который практически ежедневно поражает важные американские объекты благодаря огромным запасам ракет и беспилотников.