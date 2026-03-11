На Западе забили тревогу из-за стратегии Ирана против США

Bloomberg: США никогда не сталкивались с таким противником, как Иран

Иран не похож ни на одного из прошлых противников США. У него большое количество ракет и беспилотников, сообщило агентство Bloomberg.

«Спустя почти две недели с начала конфликта военные действия США выглядят неожиданно напряженными по сравнению с противником, который располагает арсеналом беспилотников и ракет, не имеющих аналогов», — констатировали журналисты.

Агентство добавило, что Соединенные Штаты оказались вынуждены задействовать серьезное количество дорогих перехватчиков, запасы которых для отражения иранских ударов восполнить трудно. При этом Иран продолжает практически ежедневно поражать ценные для американцев военные объекты на Ближнем Востоке.

Ранее профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди жестко предупредил США и Израиль о последствиях нападения на Иран. По его словам, страна продолжит запускать ракеты и дроны по целям в Персидском заливе.