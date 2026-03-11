Иран отказал Трампу в переговорах до выполнения определенных условий

Правительство Ирана отказалось от возобновления переговоров с США до тех пор, пока не получит гарантии безопасности и учета национальных интересов. Об этом сообщил источник ливанского телеканала Al Mayadeen .

«Иран отвергает все посреднические инициативы по поводу прекращения огня, поскольку у него есть условия и он хочет реальных гарантий», — сказал он.

США должны гарантировать ненападение на Иран в будущем и признать право страны на реализацию полного ядерного цикла на своих объектах атомной энергетики. Только в этом случае правительство согласится на диалог.

Другой источник телеканала сообщил, что президент США Дональд Трамп на протяжении двух дней через посредников пытался тайно выйти на контакт с властями Ирана, но получал отказ. Правительство настроено продолжать оборону до тех пор, пока не обеспечит соблюдение национальных интересов своей страны и ее региональных партнеров.

Ранее профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди предупредил Израиль и США о тяжелых последствиях нападения на Иран. Страна продолжит запускать дроны и ракеты по объектам в Персидском заливе.