В КСИР заявили, что порядок управления Персидским заливом установит Хаменеи

«Новые правила и условия управления Персидским заливом будут установлены и реализованы под руководством верховного лидера», — отметили в заявлении.

ВМС КСИР будет контролировать почти 2000 километров иранского побережья Персидского залива и Ормузского пролива. В заявлении подчеркнули, что Иран намерен превратить эту водную территорию в «в источник средств к существованию» иранского народа, а также «в источник безопасности и процветания региона».

Ситуация в Ормузском проливе станет главной темой обсуждения во врем визита американского лидера Дональда Трампа в Китай, если к тому времени США не прекратят морскую блокаду Ирана. А Штаты не намерены этого делать, о чем и заявил Трамп в конце апреля. Он подчеркнул, что блокада продлится до достижения ядерной сделки.