Ситуацию в Ормузском проливе обсудят во время визита Трампа в КНР

Во время визита президента США Дональда Трампа в Китай ситуация в Ормузском проливе станет одним из главных вопросов для обсуждения, если пролив к тому моменту еще не будет разблокирован. Такое заявление сделал постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун, сообщило РИА «Новости» .

«Если ко времени визита президента Трампа в Китай Ормузский пролив все еще будет закрыт, то я уверен, что этот вопрос окажется наверху списка вопросов для обсуждения на двусторонних переговорах», — заявил китайский дипломат.

Он отметил, что отношения между Пекином и Вашингтоном простираются далеко за пределы Ормузского пролива. По его мнению, обеим странам и всему миру выгодно поддерживать крепкие и стабильные связи.

Ранее Трамп объявил, что США намерены продолжать морскую блокаду Ирана до полного отказа Тегерана от ядерной программы.