Трамп отказался снимать морскую блокаду с Ирана до достижения ядерной сделки
США намерены продолжать морскую блокаду Ирана до полного отказа Тегерана от ядерной программы. Об этом заявил президент Дональд Трамп, его слова передало издание Axios.
«Блокада работает куда эффективнее, чем бомбардировки. Они (Иран — прим. ред.) задыхаются, как забитая свинья. И дальше им будет только хуже. У них не может быть ядерного оружия. <…> Они не хотят, чтобы я продолжал блокаду. Но я не хочу [ее снимать], потому что не хочу, чтобы у них появилось ядерное оружие», — заявил Трамп.
Американский президент подчеркнул, что Иран хочет договориться.
Накануне Трамп заявил, что Иран якобы уведомил Вашингтон о нахождении в «состоянии коллапса». Тегеран якобы попросил Штаты как можно скорее открыть Ормузский пролив, пока в иранском правительстве разбираются с внутренней ситуацией. При этом Трамп не озвучил свои планы относитьельно блокады пролива.