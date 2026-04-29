Трамп отказался снимать морскую блокаду с Ирана до достижения ядерной сделки

«Блокада работает куда эффективнее, чем бомбардировки. Они (Иран — прим. ред.) задыхаются, как забитая свинья. И дальше им будет только хуже. У них не может быть ядерного оружия. <…> Они не хотят, чтобы я продолжал блокаду. Но я не хочу [ее снимать], потому что не хочу, чтобы у них появилось ядерное оружие», — заявил Трамп.

Американский президент подчеркнул, что Иран хочет договориться.

Накануне Трамп заявил, что Иран якобы уведомил Вашингтон о нахождении в «состоянии коллапса». Тегеран якобы попросил Штаты как можно скорее открыть Ормузский пролив, пока в иранском правительстве разбираются с внутренней ситуацией. При этом Трамп не озвучил свои планы относитьельно блокады пролива.