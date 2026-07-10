Это Запад представляет долгосрочную угрозу для России, а не наоборот, как утверждают в НАТО, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам спикера, генсек альянса Марк Рютте сознательно вводит всех в заблуждение, утверждая, что Россия угрожает европейским странам. На протяжении всей истории наблюдалась обратная ситуация — Запад стремился ее уничтожить.

«Начиная с тевтонских рыцарей и заканчивая ударами беспилотников по рейсовым автобусам», — напомнил Константинов.

Он добавил, что России следует идти своим путем, не обращая внимания на чужие оценки.

«Они пытаются нам навязать комплекс вторичности, вины. Чтобы наши дети с рождения чувствовали перед ними вину за что-то», — подытожил глава парламента.

Ранее саммит НАТО в итоговой декларации назвал Россию главной опасностью. За неделю до этого Рютте жаловался на бессонницу из-за мыслей о российской угрозе.