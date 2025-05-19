В Кремле заявили о желании Европы «обломать» Россию

Песков: политики в ЕС пытались склонить Трампа к своей позиции, «обломав» Россию

Европейские политики пытаются склонить президента США Дональда Трампа к своей проукраинской позиции, чтобы «обломать» Россию во всем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, политики в Евросоюзе стремятся «обработать» главу Белого дома перед телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.

«Наверное, основная траектория их работы направлена на то, чтобы „обломать“ Россию во всем. И они хотят склонить Трампа на свою сторону», — отметил Песков.

Глава государства позвонил американскому коллеге из образовательного центра «Сириус», который он сегодня посетил.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по Украине зашли в тупик. В связи с этим Трамп еще раз решил лично обсудить с Путиным этот вопрос.

После разговора с президентом России глава Белого дома планировал позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а после этого сделать заявление.