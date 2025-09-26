НАТО, угрожая сбивать российские самолеты, продолжает эскалацию напряженности вблизи границ России. Об этом заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне генсек Марк Рютте заявил о праве альянса сбивать самолеты и беспилотники в случае угрозы.

«По меньшей мере это безрассудно, безответственно и опасно своими последствиями», — добавил Песков.

По словам представителя Кремля, Эстония так и не предоставила никаких доказательств, что российские самолеты нарушили ее воздушное пространство.

Посол России во Франции Алексей Мешков предупредил, что если страна НАТО откроет огонь по российскому самолету, то начнется война.