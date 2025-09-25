Рютте допустил удары по российским самолетам при необходимости

Страны НАТО имеют право сбивать российские самолеты и беспилотники в своем воздушном пространстве, если увидят в них угрозу. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, заявившего, что европейские страны могут уничтожать российские самолеты в небе.

«Я полностью согласен с президентом Трампом: если это будет необходимо», — заявил Рютте.

Генсек НАТО пояснил, военные вполне могут оценить последствия вторжения чужих самолетов, чтобы определить, как действовать дальше — сопроводить их до границы или принять другие меры.

Посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что, если страна НАТО откроет огонь по влетевшему в ее воздушное пространство самолету, это станет поводом для объявления войны. Он напомнил, что авиация Североатлантического альянса регулярно нарушает воздушные границы России, но ответные удары по ним никто не наносит.