НАТО предупредили о войне в случае сбитого российского самолета

Если страна — участница НАТО откроет огонь по российскому самолету, залетевшему на ее территорию, это приведет к войне. Об этом заявил посол в Париже Алексей Мешков в эфире радиостанции RTL .

Дипломат ответил на вопрос о возможной реакции Москвы, если одна из входящих в альянс стран ударит по зашедшему в ее воздушное пространство российскому судну.

«Это будет война», — сказал Мешков.

Посол добавил, что самолеты Североатлантического альянса довольно часто нарушают воздушное пространство России, однако их никто не сбивает.

С призывом к странам НАТО открывать огонь по российским самолетам в случае нарушения их воздушного пространства на днях выступил американский президент Дональд Трамп. В Европе на его слова отреагировали неоднозначно.