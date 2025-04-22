В Кремле заявили, что выводы по диалогу с США по Украине делать рано

Россия и США серьезно и обстоятельно обсуждают ситуацию на Украине и планируют продолжить диалог и на этой неделе. Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Что касается достижения какого-то результата — мне кажется, пока еще рано говорить», — добавил он.

Ранее Ушаков сообщил журналистам, что до конца недели Москву хочет посетить спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Это будет уже второй визит американского переговорщика в Россию с начала месяца, перед этим он приезжал 11 апреля в Санкт-Петербург.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с содержанием мирного плана Белого дома, но документ в любом случае не стал бы достоянием общественности.