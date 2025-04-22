Кремль не ознакомился с деталями мирного плана Трампа

Песков сообщил, что в Кремле не знакомы с содержанием мирного плана Трампа

Кремль не знаком с содержанием мирного плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, такой план в любом случае не стал бы публичным.

Песков подчеркнул, что в настоящее время Россия продолжает контакты с США по всем имеющимся каналам.

«Мы не склонны что-то загонять в жесткие временные рамки», — добавил официальный представитель Кремля.

Кандидат политических наук Павел Фельдман отмечал, что в США пока не до конца понимают полную глубину противоречий между Россией и Украиной. План Трампа может сработать лишь в том случае, если к власти в Киеве придут адекватные и здравомыслящие люди, подчеркнул он.

Депутат Анатолий Вассерман указывал на необходимость включить план Трампа в учебник истории.