Сотрудник РАН Федоров: «макронисты» с «меланшоновцами» не дадут партии Марин Ле Пен назначить своего премьера
Ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с ИА НСН прокомментировал первый тур внеочередных парламентских выборов во Франции. По его словам, «макронисты» с «меланшоновцами» не дадут партии Марин Ле Пен назначить своего премьер-министра.
Согласно голосованию, в первом туре Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» набрала 34,2% голосов.
«Все равно они будут значительным большинством в Национальном собрании, а „макронисты“ чуть ли не вдвое потеряют свое представительство в нижней палате», — прокомментировал гонку Федоров.
Сотрудник РАН считает, что после выборов военная риторика Эммануэля Макрона уменьшится.