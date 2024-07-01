Сотрудник РАН Федоров: «макронисты» с «меланшоновцами» не дадут партии Марин Ле Пен назначить своего премьера

Ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с ИА НСН прокомментировал первый тур внеочередных парламентских выборов во Франции. По его словам, «макронисты» с «меланшоновцами» не дадут партии Марин Ле Пен назначить своего премьер-министра.

Согласно голосованию, в первом туре Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» набрала 34,2% голосов.

«Все равно они будут значительным большинством в Национальном собрании, а „макронисты“ чуть ли не вдвое потеряют свое представительство в нижней палате», — прокомментировал гонку Федоров.

Сотрудник РАН считает, что после выборов военная риторика Эммануэля Макрона уменьшится.

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