Политолог Михайлов: первый тур выборов во Франции показал реальное преимущество Ле Пен

Первый тур выборов во Франции показал реальное преимущество партии Марин Ле Пен над коалицией Эммануэля Макрона. Такое мнение выразил политолог Евгений Михайлов в беседе с RT.

По словам специалиста, правые могут настроить большую часть населения против политики Макрона, поскольку сейчас в стране доминируют другие настроения. Соответственно, правая партия «Национальное объединение» в силах выиграть парламентские выборы.

В случае их победы не стоит надеяться на улучшение отношений с Россией, однако партия выступит против масштабной поддержки Украины, отметил Михайлов.