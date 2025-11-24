В Кремле высказались о возможности переговоров с США по мирному плану на этой неделе

Песков: переговоров с США по «мирному плану» на этой неделе не будет

Российско-американские переговоры по плану украинского урегулирования, предложенному Вашингтоном, на этой неделе не состоятся. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

«Нет, пока нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Россия будет ждать результатов консультаций между Вашингтоном и Киевом, которые прошли в Швейцарии, прежде чем давать оценку возможным изменениям в американском плане урегулирования украинского конфликта, добавил официальный представитель Кремля.

«Подождем, там, видимо, диалог продолжается. Какие-то контакты будут продолжаться», — сказал он.

Пока Россия не получала от США информацию об итогах переговоров в Женеве. Песков также призвал исходить из официальной информации о мирном плане США. Он отметил, что не стоит обсуждать утечки информации о пунктах американского мирного плана, которые появляются в СМИ.

Ранее глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак обнародовал совместное заявление Украины и США по поводу конфликта. Обе стороны сочли консультации крайне продуктивными и намерение продолжать сотрудничество ради мира.

По мнению британского дипломата Яна Прауда, Зеленский назначил Ермака главой украинской делегации на переговорах в Женеве не из желания достичь мира, а по корыстным мотивам.