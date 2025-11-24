Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обнародовал совместное заявление Украины и США по поводу конфликта. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

В Женеве состоялась встреча представителей Киева и Вашингтона, на которой обсуждался американский план по Украине.

«Обе стороны сочли консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов», — сказано в тексте заявления.

В документе также отмечено, что стороны выразили намерение продолжать сотрудничество ради мира, который обеспечит Украине «безопасность, стабильность и восстановление».

Как предположил британский дипломат Ян Прауд, Зеленский назначил Ермака руководителем украинской делегации на переговорах с США в Женеве не ради стремления к миру, а из корыстных побуждений.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по изменению мирного плана США оказались самыми продуктивными и значимыми за все время. Он подчеркнул, что изначальный документ претерпел некоторые изменения и впереди еще достаточно много работы.