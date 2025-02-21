Россия не требовала вывести войска НАТО из Восточной Европы во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, его процитировал «Коммерсант» .

«Это не соответствует действительности», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия действительно обеспокоена продвижением военной инфраструктуры НАТО в сторону ее границ. Ее позиция по этому поводу «всем хорошо известна».

Ранее советник румынского лидера по обороне и нацбезопасности Кристиан Диаконеску заявил телеканалу Antena3, что Россия на переговорах в Саудовской Аравии потребовала ухода НАТО из государств Восточной Европы. Советник указал на отсутствие гарантий, что альянс не пойдет на эту уступку.

Накануне Песков заявил, что риторика украинского лидера Владимира Зеленского «оставляет желать лучшего». Он назвал очевидной тенденцией падение рейтинга президента Украины.