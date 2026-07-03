В Евросоюзе идет становление военной идентичности, а сам ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок. На это в пресс-коле указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Дело в том, что в целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок», — сказал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос об активной подготовке Нидерландов к конфликту на восточном фланге НАТО. Посольство России в Гааге указывало, что это происходит с учетом интеграции военной инфраструктуры страны в систему военного планирования альянса.

Официальный представитель Кремля также обратил внимание, что на милитаризацию экономики Нидерландов тратят огромные средства.

«Это та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем», — заверил Песков.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявлял, что ЕС отказался от роли экономического партнерства и осознанно выбрал антироссийский курс.