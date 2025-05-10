В Кремле указали на противоречивые заявления из Европы

Песков: Россия слышит много противоречивых заявлений из Европы

Фото: РИА «Новости»

Россия слышит много противоречивых заявлений из Европы, которые носят конфронтационный характер в отношении страны. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Мы слышим много противоречивых заявлений из Европы. В целом они носят скорее более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки реанимировать наши отношения», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России также отмечал, что любые попытки пугать страну новыми санкционными ограничениями — пустое дело, так как уже известны способы минимизировать негативные последствия.

Также Песков указывал, что европейцы сильно занервничали из-за серьезной международной консолидации вокруг Дня Победы в Москве — гордости за освобождение мира от фашизма.

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