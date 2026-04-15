В Кремле рассказали о предстоящем визите Путина в Китай
Россия и Китай готовят официальный визит президента Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, слова привело РИА «Новости».
«Китай — наш привилегированный стратегический партнер», — подчеркнул он.
Сроки визита пока не анонсировались. При этом Песков добавил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом во время поездки не планируется.
Китайский лидер Си Цзиньпин во время февральского разговора пригласил Путина приехать в первой половине года. Кроме того, президента России ждут в ноябре на саммите АТЭС в Шэньчжэне.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала взаимодействие России и Китая фактором, который помогает стабилизировать международные отношения.