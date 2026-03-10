В Кремле рассказали о новом раунде переговоров по Украине

Конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию пока нет. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам.

«Главная конкретика — это то, что трехсторонний формат нужно продолжать. В нем все заинтересованы, и главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия. Президент Путин дает высокую оценку этим посредническим усилиям, мы признательны за это и заинтересованы в том, чтобы этот процесс продолжался», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным не просил о прекращении огня на Украине.

Ранее украинское издание NV заявило, что новый раунд трехсторонних переговоров может пройти в Стамбуле 11 марта, однако украинский лидер Владимир Зеленский опроверг эту информацию. По его словам, встреча откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.