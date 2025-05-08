В Кремле раскрыли формат предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина

Переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут в качестве длительного общения в разных форматах, в том числе один на один. Об этом журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, будет и беседа в узком составе, хотя само это понятие для российско-китайских отношений малоприменимо, поскольку узкий состав «там обширный».

«Будут переговоры между двумя делегациями и еще отдельно лидеры — у них будет отдельный ланч и отдельное чаепитие. Поэтому это будет длительное общение в разном составе, в том числе, конечно, один на один», — сказал Песков.

Самолет председателя КНР Си Цзиньпина вечером 7 мая приземлился в московском правительственном аэропорту Внуково-2. Китайский лидер отмечал, что переговоры с Путиным выведут отношения стран на новый уровень.