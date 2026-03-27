В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Жапарова

Путин обсудил с Жапаровым реализацию проектов в торгово-экономической сфере

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Киргизии Садыром Жапаровым реализацию совместных проектов стран в торгово-экономической сфере. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств уделили внимание вопросам двусторонней повестки дня.

«Подчеркнут настрой на продолжение взаимодействия в связи с председательством Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества», — добавили в Кремле.

Также лидеры стран условились о продолжении личных контактов.

В январе 2026 года Киргизия обратилась с иском против России в суд Евразийского экономического союза. Причиной стала ситуация в оформлении полисов ОМС. Власти республики утверждали, что российская сторона якобы отказывается выдавать полисы членам семей трудовых мигрантов.

Политолог Станислав Притчин объяснял, что Киригизия хочет выбить себе особые условия.