Выбить особые права. Иск Киргизии против России объяснили

Киргизия намерена добиться для своих граждан особого статуса в России и получить права, которых нет у приезжих на заработки из Узбекистана и Таджикистана. Об этом Ura.ru рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

«Кыргызстан хочет подчеркнуть, что в рамках евразийской интеграции у него определенные привилегии по сравнению с другими странами Центральной Азии — Таджикистаном и Узбекистаном», — сказал он.

Причин объяснил, что киргизские власти хотят дать своим работающим в России гражданам возможность стать частью системы здравоохранения страны.

Ранее стало известно, что Киргизия подала против России иск в суд ЕАЭС под предлогом того, что российская сторона не выдает полисы обязательного медицинского страхования членам семей трудовых мигрантов. Киргизская сторона считает, что РФ нарушает соглашение о социальном обеспечении.