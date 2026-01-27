Киргизия подала иск на Россию в суд ЕАЭС

Киргизия обратилась в суд Евразийского экономического союза с иском против России. Об этом сообщил 24.kg со ссылкой на итоги заседания комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам киргизского парламента.

По информации издания, причиной стала спорная ситуация в сфере оформления полисов ОМС. Киргизские власти утверждают, что российская сторона отказывается выдавать полисы членам семей трудовых мигрантов.

Через суд Киргизия хочет обеспечить родственников своих граждан, работающих в России, правом на бесплатное медицинское страхование.

По словам председателя Фонда обязательного медицинского страхования республики Азамата Муканова, Россия нарушает условия соглашения о социальном обеспечении, которое охватывает государства — члены ЕАЭС.

«КР подала в суд ЕАЭС, он идет, решение будет вынесено через две недели», — заявил он в беседе с РБК.

Ранее стало известно, что лидерами среди российских городов по количеству трудовых мигрантов оказались Москва и Санкт-Петербург.