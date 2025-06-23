В Кремле прокомментировали заявление Трампа о возможной смене власти в Иране

Песков: судьбу власти в Иране должны решать исключительно его жители

Судьбу политического режима в Иране имеют право определять только жители самой республики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на ежедневном брифинге. Его слова привело РИА «Новости» .

«Но никоим образом не третьи страны и не руководство третьих стран», — подчеркнул Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал пост президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в котором глава Белого дома не исключил, что в Иране сменят режим, чтобы сделать республику «снова великой».

Политолог-американист Малек Дудаков призвал не воспринимать слова американского лидера всерьез. По его словам, технической возможности устроить госпереворот у США нет, а на военное вторжение у них не хватит сил.