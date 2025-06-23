США захотели сделать «Иран снова великим». Вот только сил у Белого дома не хватит

Американский лидер Дональд Трамп заявил об уничтожении ядерных объектов Ирана и готовности устроить в стране государственный переворот. Политолог, американист Малек Дудаков рассказал 360.ru, действительно ли США на это способны.

Лидер Соединенных Штатов призвал Иран согласиться закончить войну, в противном случае исламское государство якобы ждут серьезные последствия.

«Не стоит воспринимать всерьез заявления Трампа о необходимости устроить смену режима в Иране, потому что таких технических возможностей у США нет, а устраивать военное вторжение в Иран они просто не могут, у них сил на это не хватит», — объяснил эксперт.

США будут поддерживать иранскую оппозицию, но раскачать ситуацию внутри страны вряд ли удастся, так как население сплотилось вокруг своего флага.

«В остальном заявления Трампа я бы рассматривал как элемент переговорной позиции американцев, что если сейчас вы не пойдете на переговоры, тогда мы будем уже не только бомбить ваши ядерные объекты, но и попытаемся у вас устроить какую-то операцию по смене власти», — добавил специалист.

Если Иран ударит по базам США, а те в ответ ничего не сделают, тогда есть шансы на продолжение переговорного трека, считает Дудаков.