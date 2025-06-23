США захотели сделать «Иран снова великим». Вот только сил у Белого дома не хватит
Политолог Дудаков: США не могут устроить военное вторжение в Иран
Американский лидер Дональд Трамп заявил об уничтожении ядерных объектов Ирана и готовности устроить в стране государственный переворот. Политолог, американист Малек Дудаков рассказал 360.ru, действительно ли США на это способны.
Лидер Соединенных Штатов призвал Иран согласиться закончить войну, в противном случае исламское государство якобы ждут серьезные последствия.
«Не стоит воспринимать всерьез заявления Трампа о необходимости устроить смену режима в Иране, потому что таких технических возможностей у США нет, а устраивать военное вторжение в Иран они просто не могут, у них сил на это не хватит», — объяснил эксперт.
США будут поддерживать иранскую оппозицию, но раскачать ситуацию внутри страны вряд ли удастся, так как население сплотилось вокруг своего флага.
«В остальном заявления Трампа я бы рассматривал как элемент переговорной позиции американцев, что если сейчас вы не пойдете на переговоры, тогда мы будем уже не только бомбить ваши ядерные объекты, но и попытаемся у вас устроить какую-то операцию по смене власти», — добавил специалист.
Если Иран ударит по базам США, а те в ответ ничего не сделают, тогда есть шансы на продолжение переговорного трека, считает Дудаков.
Если же американцы в ответ ударят по Ирану, то это все может затянуться надолго. При этом на ситуацию влияет ограниченность военных ресурсов США. Они даже в этой операции задействовали чуть ли не половину всех своих авиабомб большого калибра. Долго вести обстрелы Ирана несподручно. Конечно, можно «Томагавками» продолжать бить по военным объектам, но эффективность этих ударов будет падать с течением времени, да и тех же ракет в американском арсенале не бесконечное количество.
Малек Дудаков
Ирану придется ответить, чтобы сохранить лицо, заявил политолог. Далее развитие событий будет зависеть от позиции США и от неофициальных контактов между американской и иранской сторонами, заключил эксперт.