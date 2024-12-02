В Кремле прокомментировали задержания россиян в Грузии

Россияне, участвующие в антиправительственных протестах в Грузии, нарушают закон. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

«Мы не располагаем информацией, что это за люди. Но, с другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны», — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля добавил, что Россия выяснит личности через представительство интересов в Грузии, так как полноценного посольства в стране нет с 2008 года.

Ранее Песков сравнил беспорядки в Грузии с украинскими событиями времен «оранжевой революции» и подчеркнул, что Россия никак не вмешивается в происходящее в стране, назвав это внутренним делом грузинского руководства.

О том, что Грузия движется по украинскому пути, написал и зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.