Кремль назвал беспорядки в Грузии попыткой раскачать ситуацию в республике

Песков сравнил беспорядки в Грузии с «оранжевой революцией» на Украине

Охватившие Грузию акции протеста оппозиционных сил, которые переросли в беспорядки, очень похожи на украинский «майдан» времен «оранжевой революции». Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что события в Грузии разворачиваются по сценарию, который раньше многие видели в других странах.

«Налицо попытка раскачать ситуацию. Мы видели подобное событие в целом ряде стран. Наверное, самая прямая параллель — это события „майдана“ на Украине. Все признаки осуществления „оранжевой революции“», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что власти Грузии принимают все меры по стабилизации ситуации и возвращению жизни в республике в привычное русло.

Россия, обратил внимание Песков, не вмешивалась и не планирует как-то влиять на происходящие события в соседней стране, так как это внутреннее дело Грузии и ее руководства.

Массовые протесты начались в Грузии после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.

По данным МВД республики, за три дня протестов общее количество задержанных составило 200 человек. В их числе лидер оппозиционной партии «За перемены» Зураб Джапаридзе. В грузинском Минздраве заявили, что медицинская помощь понадобилась 44 пострадавшим. В их числе 27 участников протестных акций, 16 силовиков и один журналист.