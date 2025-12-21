В Кремле призвали не связывать урегулирование на Украине и отношения с США

Песков: не стоит связывать отношения России с США с урегулированием на Украине

Двусторонние отношения России и США не нужно связывать с процессом урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала .

Он отметил, что сейчас в интересах американской стороны четкая индексация возможности развития сотрудничества с процессом урегулирования.

«Мы-то заинтересованы, мы считаем, что эти два процесса не должны быть взаимосвязанными», — подчеркнул Песков.

Также он добавил, что у России и Соединенных Штатов для реализации в будущем может быть много взаимовыгодных проектов.

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее заявил, что инициативу провести трехстороннюю встречу представителей России, Украины и США на серьезном уровне пока не обсуждали.

Заявление прозвучало после слов президента Владимира Зеленского о предложении американской стороны рассмотреть многосторонний формат переговоров о мирном урегулировании конфликта с участием России, США и Евросоюза.