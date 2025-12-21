Ушаков заявил, что трехсторонняя встреча России, США и Украины пока не планируется

Ушаков: об идее трехсторонней встречи России, США и Украины серьезно не говорили

Идея трехсторонней встречи представителей России, Украины и Соединенных Штатов пока не обсуждалась на серьезном уровне. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщил «Интерфакс».

«Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке, насколько я знаю», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал переговоры с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом конструктивными.

По его словам, обсуждение продолжится в воскресенье, 21 декабря, во Флориде. Для участия может также прибыть и государственный секретарь США Марко Рубио.