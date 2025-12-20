Зеленский заявил об идее США провести переговоры с Россией, Украиной и ЕС

Зеленский: США предложили провести переговоры о мире с Россией, Украиной и ЕС

Администрация США выступила с инициативой многостороннего формата переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта с участием представителей России, США и Евросоюза. С таким заявлением на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что этот многосторонний формат может пройти после встречи представителей администрации Трампа с переговорщиками от России.

«Предложили такой формат — Украина, Америка, Россия и, наверное, представители Европы», — привело заявление Зеленского «РБК-Украина».

При этом лидер страны отметил, что такую встречу нужно проводить после подведения предварительных итогов первого этапа обсуждения мирного плана, потому что он пока не завершился.

«Команда со мной свяжется, расскажет результаты первого круга диалога, и потом будем понимать, что делать с продолжением», — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что пока не увидел настоящего мирного соглашения, которое должно включать четкие гарантии безопасности со стороны Европы и США, одобренные на политическом уровне, с предусмотренным ответом потенциальному агрессору.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что в мирном плане президента США есть пять пунктов, по которым Россия и Украина не пришли к согласию, что откладывает прекращение огня.

Авторы уточнили, что речь идет о вопросах территорий, отказе Украины от вступления в НАТО, статусе русского языка, численности ВСУ и взаимного управления Запорожской АЭС.

Журналисты отметили, что Украина не приняла большинство этих пунктов.