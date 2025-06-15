Трамп заявил, что открыт для посредничества Путина на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп выразил готовность к контактам с Россией, если президент Владимир Путин станет посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Об этом американский лидер заявил телеканалу ABC News .

Глава государства отметил, что Путин готов к участию в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

«Он позвонил мне в связи с этим. Мы долго об этом разговаривали», — подчеркнул он.

Трамп не исключил, что США тоже вмешаются в конфликт, но пока этого не делают.

Ранее глава Белого дома призвал Израиль и Иран заключить соглашение, благодаря которому конфликт завершится, а Ближний Восток станет «снова великим». Он отметил, что на подобную сделку пошли Пакистан и Индия. Трамп добавил, что для урегулирования конфликта сейчас ведется множество звонков и встреч.