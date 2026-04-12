Песков: действия Путина и Трампа влияют на счета британцев за электроэнергию

Действия президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут привести к повышению счетов британцев за электроэнергию, стране необходимо к этому привыкнуть. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, действительно, действия и Путина, и Трампа могут приводить к тому, что в Британии скачут счета за электроэнергию. Надо привыкать», — заявил он.

Таким образом пресс-секретарь президента России отреагировал на слова британского премьер-министра о том, что счета на электроэнергию скачут у жителей страны из-за действий лидеров России и США.

