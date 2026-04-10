Дмитриев: Стармер переложил вину за провал своей энергополитики на других

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал британского премьер-министра Кира Стармера, обвинившего Россию и США за провал проектов в энергетике. Об этом он написал в соцсети X .

«Испытывая неудачи во всем, Стармер, как всегда, пытается переложить ответственность за свои провалившиеся проекты в энергетической политике. Он не [Уинстон] Черчилль», — заявил глава РФПИ.

Дмитриев прокомментировал интервью Стармера. Британский премьер в нем обвинял президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в постоянных скачках счетов за электроэнергию в стране.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал, чем обернутся для Лондона антироссийские действия, включая попытки захвата судном, связанных с РФ. Он отметил, что цена для британских властей может оказаться очень высокой.