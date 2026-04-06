Британии пообещали ответ за действия в адрес России

Великобритания заплатит высокую цену за попытки захвата судов, связанных с Россией. Об этом РИА «Новости» сообщил посол в королевстве Андрей Келин.

По его словам, думать, что британская сторона не способна на какие-либо действия, было бы совсем неправильно.

«Вопрос в цене, которую Лондону придется заплатить за попытку. Она может оказаться высокой», — заявил Келин.

Правительство Британии в марте заявило, что военные страны смогут подниматься на борт подсканционных судов, следующих транзитом через ее территориальные воды.

Также страна перекроет пролив Ла-Манш для попавших под санкции судов. В заявлении кабмина подчеркивается, что мера затрагивает «теневой флот», якобы занятый в перевозке энергоресурсов из России.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил премьеру Великобритании Киру Стармеру прилететь в Россию и попросить у нее еще топлива.