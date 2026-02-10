В Кремле подтвердили контакты с Францией

Песков сообщил о контактах между Россией и Францией

Представители России и Франции провели рабочие контакты. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить», — привело его слова РИА «Новости».

Песков отметил, что при необходимости и желании эти контакты помогут оперативно наладить диалог на высшем уровне.

В Елисейском дворце заявляли, что подготовка содержательной беседы с российским лидером Владимиром Путиным займет несколько дней, но президент Эммануэль Макрон якобы нацелен на результат. Сроки такой беседы пока неизвестны.

Глава МИД Сергей Лавров назвал желание Макрона связаться с Путиным жалкой дипломатией. По его словам, глава государства всегда возьмет трубку и выслушает серьезные предложения. Такие инициативы не останутся без конкретной реакции, подчеркивал министр.