В Кремле подтвердили, что Путин подарил Трампу портрет
Песков: Путин подарил Трампу портрет, это был личный подарок
Президент России Владимир Путин действительно дарил портрет американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Единственное, что я могу сказать, что это действительно был абсолютно личный подарок, который президент передал американскому коллеге», — сказал он.
Песков отметил, что в Кремле не хотели бы давать какую-то дополнительную информацию, так как подарок был личным.
«Если президент не посчитает целесообразным, сам об этом когда-то рассказать. Но пока я не хотел бы здесь давать информацию», — добавил пресс-секретарь главы государства.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее заявил, что Путин передал американскому лидеру Дональду Трампу его прекрасный портрет от ведущего российского художника. Подарок в итоге успешно доставили Трампу.