Ушаков: Путин провел в 2025 году 10 телефонных разговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин в 2025 году провел 17 контактов с американскими представителями, из них 10 телефонных разговоров — с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Это включает и визит на Аляску, и 10 телефонных разговоров с Дональдом Трампом, и шесть встреч с его специальными посланниками», — подчеркнул он.

Ушаков назвал такую активность контактов России и США весьма красноречивой.

В понедельник, 29 декабря, состоялась очередная беседа Путина и Трампа по телефону. В Белом доме отметили, что разговор лидеров стран прошел в положительном ключе.

Также Трамп проинформировал российского президента об итогах переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которые состоялись в Соединенных Штатах.

Кроме того, Путин сообщил американскому коллеге об атаке ВСУ на свою новгородскую резиденцию. Глава государства пообещал продолжить работу с американскими партнерами по пути достижения мира, но отметил, что достигнутые договоренности пересмотрят.